Cannes: A Chiara di Carpignano vince alla Quinzaine

(ANSA) - CANNES, 15 LUG - Jonas Carpignano fa il bis: il suo bel film A Chiara (che non avrebbe sfigurato nel concorso per la Palma d'oro) ha vinto la Europa Cinemas Cannes Label per il miglior film europeo alla Quinzaine des Realizaterus, la importante sezione indipendente (e non competitiva tranne appunto la label europea) del festival di Cannes. Nel 2017 il suo primo film A Ciambra, che ebbe Martin Scorsese come produttore esecutivo, vinse lo stesso identico premio. (ANSA).