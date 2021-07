Scoperti due cadaveri nella ex villa di Versace a Miami

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Giallo a Casa Casuarina, la villa di Miami Beach, di fronte all'iconica Ocean Drive, che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. All'interno della residenza sono state trovati due cadaveri, scoperti da alcuni addetti alle pulizie. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmente accaduto. Esattamente 24 anni fa, il 15 luglio 1997, sull'ingresso della villa fu ucciso lo stilista italiano, freddato dai colpi di pistola esplosi dal serial killer Andrew Cunanan. Versace aveva 50 anni. (ANSA).