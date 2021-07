Covid: Salvini,parlato con Draghi ritorno a scuola per tutti

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Un tema di cui abbiamo parlato lungamente è la riapertura delle scuole per tutti, in sicurezza, con tutti gli insegnanti in classe e con tutti bambini e gli studenti in classe senza preclusioni e senza esclusioni". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. (ANSA).