Covid: Salvini, Green pass? Draghi non è per estremismi

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il Green pass sul modello francese? "Ne abbiamo parlato ma non metto in bocca opinioni al presidente. Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi. Il modello francese non è un modello, è fuori discussione. Ovviamente bisogna continuare con il rispetto delle regole per situazioni di grande assembramento". Lo dice Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. (ANSA).