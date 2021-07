Usa avvisano su rischio sindrome rara con vaccino J&J

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta alla sicurezza dei farmaci, haemesso un nuovo avviso sul vaccino anti Covid Johnson & Johnson, affermando che può comportare il rischio di una rara patologia neurologica nota come sindrome di Guillain-Barré. Il rischio è da tre a cinque volte più alto tra i vaccinati col J&J rispetto alla popolazione generale negli Usa. Finora sono stati identificati circa 100 casi, prevalentemente tra gli uomini, molti dai 50 anni in su. La maggior parte e' guarita, ma è stato registrato anche un decesso.

Intanto l'Ema fa spaere che "sta analizzando i dati forniti" da Johnson&Johnson "sui casi della sindrome Guillain-Barre (Gbs) segnalati a seguito della vaccinazione" col siero, ed ha chiesto alla J&J di fornire "ulteriori dati dettagliati". (ANSA).