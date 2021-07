Speranza, ancora dentro epidemia, oltre 58 mln dosi vaccini

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Siamo ancora dentro una epidemia terribile che ci vede ancora combattere con armi nuove e piu efficaci ma siamo ancora dentro questa epidemia e guai ad abbassare la, guardia. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta. Siamo però in una fase diversa perche abbiamo l'arma dei vaccini, la piu importnate, e oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate e dobbiamo continuare con questo ritmo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 'W20 Women Rome Summit'.

Il vaccino, ha aggiunto Speranza,, "deve però essere accessibile a tutti e in tutti i Paesi". Infatti, ha concluso Speranza, "il virus o lo si batte tutti insieme o continueremo ad avere nuove varianti". (ANSA).