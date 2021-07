Oltre 3000 ore live e 30 canali, le Olimpiadi su discovery+

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Oltre 3000 ore live nei 17 giorni di competizione, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti, dall'inizio alla fine della premiazione, senza interruzioni. Dal 23 luglio all'8 agosto si potranno seguire i Giochi Olimpici Tokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su discovery+, la piattaforma Ott del gruppo Discovery, per seguire, anche on demand, tutte le gare.

Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 384 gli atleti azzurri qualificati: 198 uomini e 186 donne.

Saranno oltre 100 tra commentatori e talent, i protagonisti che al microfono racconteranno ogni istante dei Giochi.

Tantissimi gli ex atleti che affiancheranno i commentatori, ben 16 che hanno partecipato a 27 Giochi Olimpici vincendo 13 medaglie, di cui 4 d'oro: Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo Cozzi, Alberto Busnari, Ilaria Colombo solo per citarne alcuni.

Per non perdere nemmeno una sfumatura di ciò che accade in Giappone, ci saranno a commentare Valentina Marchei, talento del pattinaggio sul ghiaccio ma anche davanti alle telecamere, Giulia Cicchinè, volto sempre più apprezzato del pubblico Eurosport, Zoran Filicic, commentatore Eurosport al racconto dei suoi settimi Giochi Olimpici, questa volta in veste di inviato e Sara Pizzo Kashihara, influencer italo-giapponese che ci farà immergere nelle abitudini e nella cultura nipponica.

Previste interviste, speciali e approfondimenti in diretta da casa Italia e dalle sedi delle gare. Federica Pellegrini è stata, inoltre, nominata Olympic Ambassador di discovery+. Insieme ad altre stelle del firmamento mondiale - Sky Brown, Lydia Valentin, Christian S›rum & Anders Mol - è protagonista di un'articolata campagna on air, digital e social, in cui invita tutti gli appassionati ad abbonarsi a discovery+ per non perdersi nemmeno un istante dei Giochi Olimpici Tokyo 2020. (ANSA).