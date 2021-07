Cuba, arrestata corrispondente del quotidiano spagnolo Abc

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La corrispondente del quotidiano spagnolo Abc a Cuba, Camila Acosta, è stata arrestata ieri all'Avana e sarà perseguita per "crimini contro la sicurezza dello Stato", dopo aver coperto le proteste antigovernative esplose domenica sull'isola. Lo riporta lo stesso giornale iberico, citando conferme dello scrittore Angel Santiesteban al portale indipendente Cubanet.

La giornalista è stata intercettata da diversi agenti della polizia politica alle ore 16 spagnole di lunedì, mentre stava uscendo di casa in compagnia del padre, che aveva bisogno di un test anti Covid.

Secondo quanto riferito, gli agenti sono poi entrati nella sua casa, dove hanno effettuato una perquisizione e hanno preso tutta la sua attrezzatura da lavoro, compreso il suo computer.

Santiesteban ha confermato all'Abc che Acosta sarà perseguita per "crimini contro la sicurezza dello Stato", ed è detenuta in una stazione di polizia del comune di Cerro. Il giornale denuncia che oltre ad Acosta, sono stati arrestati una ventina di giornalisti nell'ambito delle proteste a Cuba.

Solo poche ore prima del suo arresto, Acosta aveva seguito le proteste per il quotidiano, in particolare quelle avvenute all'Avana domenica. Alla fine della giornata, Internet e i suoi messaggi WhatsApp sono stati bloccati. (ANSA).