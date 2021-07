Covid: Ue, obbligo vaccini è competenza nazionale

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - "Le campagne vaccinali sono competenze nazionali, quindi se siano obbligatorie o meno è una decisione che spetta agli Stati membri". Così un portavoce della Commissione europea ai giornalisti che chiedevano se l'Esecutivo Ue avesse o meno una posizione sulla obbligatorietà del vaccino.

"Detto questo, noi abbiamo sempre detto che è importante continuare a vaccinare i cittadini" contro il Covid-19 "in quanto è la via d'uscita dalla pandemia, soprattutto per i più vulnerabili. "Pensiamo che l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% degli adulti possa essere raggiunto", ha poi precisato.

(ANSA).