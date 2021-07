Ungheria: verso procedura infrazione Ue questa settimana

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - A Bruxelles si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli della lettera di messa in mora, per l'apertura della procedura di infrazione contro l'Ungheria, per la legge anti-Lgbtqi. Secondo quanto si apprende, la procedura di infrazione sarà avviata questa settimana, salvo sorprese dell'ultimo minuto, probabilmente giovedì. (ANSA).