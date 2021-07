Migranti: oltre 100 sfondano il confine e entrano a Melilla

(ANSA) - MADRID, 12 LUG - Oltre cento migranti hanno scalato le recinzioni e oltrepassato il confine dal Marocco alla enclave spagnola di Melilla, nell'ennesimo episodio di quello che è ormai un esodo vero e proprio di migliaia di persone che dal paese nordafricano si riversano a Ceuta e Melilla, l'unico punto di passaggio via terra fra Africa ed Europa.

"In totale ne sono entrati 119, tutti uomini", ha detto un portavoce del governo spagnolo a Melilla riguardo a quest'ultimo episodio che ha avuto luogo nelle scorse ore. Il mese scorso le autorità spagnole furono prese di sorpresa e fino a 10 mila persone riuscirono a superare il confine dal Marocco a Ceuta, in gran parte giovani. (ANSA).