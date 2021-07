Meloni, lavoriamo per votare il prima possibile

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - "Noi lavoriamo perché si vada a votare il prima possibile". L'ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine della presentazione del suo libro a Bologna. "Credo che ci sia bisogno di un governo che abbia una visione chiara, di una maggioranza compatta, coesa, che ha una visione compatibile e un forte mandato popolare. Questo il governo attuale non ce l'ha. E quindi credo che alla fine sulle grandi scelte avrà sempre difficoltà a dare un indirizzo chiaro alla nazione. Poi, non dipende soltanto da me". (ANSA).