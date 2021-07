Italia campione d'Europa, Inghilterra battuta 4-3 ai rigori

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'Italia è campione d'Europa, battendo 4-3 l'Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. La partita si è messa subito bene per gli inglesi, con Shaw in gol al 2'. L'Italia, non brillante come nelle precedenti partite, ha sofferto l'atteggiamento della squadra di Southgate, molto coperta, e solo un'azione personale di Chiesa ha messo qualche brivido a Pickford, praticamente inoperoso. Nella ripresa, Mancini ha richiamato Barella e Immobile inserendo Cristante e Berardi. Al 22' è arrivato il pareggio azzurro: su calcio d'angolo è scaturita una mischia in area e Bonucci ha infilato in rete da due passi. L'1-1 è rimasto inchiodato sia al 90' sia ai supplementari, nonostante i tanti cambi dalle due parti, e sono stati necessari i rigori, con Donnarumma ancora una volta decisivo. (ANSA).