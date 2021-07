Terremoto del 5.8 in Tagikistan, almeno 5 morti

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - Alemno 5 persone sono morte in seguito a un terremoto in Tagikistan: lo riferisce l'agenzia Interfax citando la portavoce del Comitato tagiko per le Situazioni di Emergenza e la Protezione Civile, Umeda Yusufi.

"Il terremoto ha ucciso cinque persone nel distretto rurale di Langhari Shoh della regione di Tojikobod", ha detto Yusufi secondo Interfax.

La scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 7:14 ora locale (le 4:14 in Italia) nel centronord del Tagikistan Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondità ed epicentro nel distretto di Rasht. (ANSA).