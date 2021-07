Usa: tempesta Elsa su New York, allagate strade e metro

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il primo uragano Atlantico della stagione declassato a tempesta tropicale, Elsa, ha raggiunto New York accompagnato da forti piogge, allagando strade e stazioni della metropolitana, mentre una decina di persone rimaste bloccate nel Bronx sono state soccorse. E per le prossime ore è previsto un peggioramento. Lo riporta il New York Times.

In rete sono state diffuse immagini del salvataggio su un'autostrada allagata nel Bronx, e di passeggeri della metropolitana intente a raggiungere una stazione di Upper Manhattan con l'acqua fino alla cintola.

Le violente precipitazioni, accompagnate da tuoni e fulmini, hanno provocato inondazioni improvvise in tutta l'area, tra cui alcune zone della Grande Mela, del New Jersey e del Connecticut.

