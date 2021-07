Rai: Lega, proposto ennesimo Ad legato al Pd

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il PD, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all'azienda. Scelta sorprendente".

Lo dice la senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega. (ANSA).