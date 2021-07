Pnrr:Meloni, ultima grande occasione, costringe a far scelte

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è l'ultima grande occasione che abbiamo. Dopo 30 anni di chiacchiere, di mancate riforme, questi referendum saranno un aiuto a Draghi". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia intervenendo al convegno dei Giovani industriali di Confindustria. "Nella pandemia abbiamo speso 150 miliardi di euro per fare cose oggettivamente assurde - ha sottolineato -.

Come fai a spendere 5 miliardi sulla lotteria degli scontrini, che prima di noi era stata fatta solo in Zimbawe? Bisogna essere oggettivamente poco lucidi". (ANSA).