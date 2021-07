M5s:Conte,lavoriamo a leadership,ci sono con principi chiari

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - Ex premier? Prossimo leader di un partito? "Un semplice cittadino", risponde Giuseppe Conte, al convegno dei Giovani di Confindustria. Ma eadership del M5s? "Ci stiamo lavorando", sul "quadro dei principi che consentirà alla comunità dei S5stelle di riprendere la sua forza propulsiva", serve "un quadro di principi molto chiaro", dice l'ex premier: è la "premessa per tutto quello che verrà fatto dopo, una premessa indispensabile, definire bene i contorni, i ruoli". E sottoliena. Se "saranno pienamente condivise io ci sono, altrimenti no". (ANSA).