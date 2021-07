Grave 69enne aggredita con martello,ferito lieve nipotino

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 09 LUG - Una donna di 69 anni, della provincia di Siena, è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata aggredita a colpi di martello nella tarda serata di ieri mentre rincasava insieme a due nipoti di 11 e 9 anni nella casa di vacanza a Follonica (Grosseto). Colpito a una mano, in modo lieve, anche una dei bambini. L'aggressore è stato arrestato poco dai carabinieri: è un 34enne originario del Burkina Faso, che vive nello stesso palazzo, bloccato da un altro abitante del palazzo, un 39enne senegalese. Al momento, s spiega dagli investigatori, "non sono emersi moventi o cause scatenanti l'aggressione, se non un quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell'autore". (ANSA).