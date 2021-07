Giustizia: Renzi, ciao ciao Alfonso. Si chiude era Bonafede

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Ciao Ciao Alfonso. Ieri ennesima tappa del cambiamento voluto da Draghi, sostenuto anche dall'instancabile lavoro dei nostri parlamentari: si chiude l'era Bonafede". Lo scrive sulla E.News il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

"In "ControCorrente" - aggiunge - parlo molto di giustizia, sia per le vicende su cui sono indagato, sia per le proposte legate al Csm, dove secondo me l'unico modo per sconfiggere il potere delle correnti è il sorteggio. Ma parlo anche di come Bonafede abbia combinato danni a tutti i livelli. Quanto avvenuto nelle carceri, terribile, nasce anche dalle responsabilità dell'allora Capo del Dap, Basentini. E chi leggerà il libro scoprirà la strana storia di questo Basentini, voluto e difeso da Bonafede e da altri esponenti della maggioranza. Chissà come mai uno sconosciuto PM di Potenza diventa capo del DAP", conclude. (ANSA).