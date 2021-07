G20: Visco, economia migliora ma rischi da varianti

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Per l'economia globale "si conferma il miglioramento che ci si attendeva", ma ci sono anche rischi al ribasso "nelle divergenze fra i Paesi avanzati che hanno avuto successo nelle campagne vaccinali non così diffuse invece a livello globale", e poi per le varianti "su cui c'è molta attenzione" e per la quale serve ancora "attenzione nei comportamenti". Lo ha detto il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del G20 finanze. (ANSA).