Farmaceutica: Philip Morris acquisisce britannica Vectura

Philip Morris International, attraverso Pmi Global Services, ha raggiunto un accordo per acquisire il gruppo farmaceutico britannico Vectura Group per un totale di 1,05 miliardi di sterline (oltre 1,2 miliardi di euro).

Vectura aveva già ricevuto un'offerta da Carlyle per 136 pence per azione, ma i 150 pence per azione offerti da Philip Morris rappresentano un premio di circa il 10% rispetto alla proposta del gruppo di private equity statunitense.

Il titolo Vectura, un'azienda specializzata in prodotti e servizi per i farmaci da inalazione, in Borsa a Londra sale del 13% poco sopra l'offerta di Philip Morris, a quota 153 pence.

