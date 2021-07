Etna: nuovo parossismo notturno, nube eruttiva alta 11 km

(ANSA) - CATANIA, 09 LUG - Nuovo spettacolare parossismo notturno sull'Etna con fontana di lava, violenti boati e una colata dal cratere di Sud-Est. L'attività ha provocato anche l'emissione di una nube eruttiva che, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha raggiunto un'altezza di 11 chilometri sul livello del mare e che si è dispersa in direzione Sud-Est provocando caduta di cenere e lapilli su numerosi paesi alle pendici del vulcano. La colata si è diretta in direzione Sud-Ovest, è ancora alimentata e si attesta ad una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare. Il tremore vulcanico è rientrato in valori medio-bassi. L'aeroporto di Catania è rimasto operativo. (ANSA).