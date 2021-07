Covid:ok consiglio esecutivo Fmi a allocazione 650 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 09 LUG - Il consiglio esecutivo del Fmi ha approvato "la mia proposta riguardante una nuova allocazione generale di Special Drawing Rights per un valore di 650 miliardi di dollari per far fronte al fabbisogno globale di riserve di valuta durante la peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione". Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva. L'assegnazione degli Sdr, la valuta del Fondo, è una "iniezione di fiducia per il mondo intero" e aumenterà la "liquidità e le riserve di valuta di tutti i nostri Paesi membri, creando fiducia e favorendo la resilienza e la stabilità dell'economia globale". (ANSA).