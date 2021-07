Giustizia: malumori M5S, ipotesi congiunta su testi Cartabia

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Malumori e incertezze segnano per il M5S l'attesa del Consiglio dei ministri chiamato a fare un punto decisivo sulla riforma del processo penale targata Marta Cartabia. La posizione del Movimento, ancora in queste ore, non appare unitaria: c'è chi, soprattutto nell'ala contiana, si pone in maniera molto critica sulla riforma e chi, invece, ha una maggiore disposizione al compromesso.

Intanto, questa mattina alla Camera e al Senato, è circolata la richiesta (a Montecitorio a farsene carico è stato, tra gli altri, il capogruppo in commissione Giustizia Eugenio Saitta) di un'assemblea congiunta ad hoc da tenersi prima del Cdm, una volta che i testi della riforma Cartabia saranno a disposizione. Tra i parlamentari, tuttavia, persiste il malumore su un certo scollamento con la "parte governativa" del Movimento. "Al secondo grado ci sarebbe un ritorno 'camuffato' della prescrizione, ma il problema è che non abbiamo ancora visto i testi della riforma. E, in ogni caso, chi si farà portavoce delle nostre istanze in Cdm?", chiede un parlamentare pentastellato che ha dimestichezza con il dossier relativi alla giustizia. (ANSA).