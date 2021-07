Europei:i presidenti della Repubblica a finali degli azzurri

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Sergio Mattarella domenica sarà a Wembley per sostenere gli azzurri nella finale degli Europei di Calcio tra Italia e Inghilterra. Una decisione presa dopo aver ricevuto, ieri, l'invito formale della Uefa , così come previsto dal protocollo. Non è il primo Capo dello Stato italiano ad aderire a questo invito. Nella storia dell'Italia repubblicana è ancora vivido il ricordo dell'arrivo a sorpresa di Sandro Pertini allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, l'11 luglio del 1982, e la sua esultanza in tribuna autorità al gol di Marco Tardelli contro la Germania ( quello del 2 a zero) nella quarta finale dei Mondiali a cui è approdata l'Italia nella sua storia. Pertini sollevò le braccia agitando la sua famosissima pipa davanti ad un re di Spagna, Juan Carlos, sorridente e divertito.

Nella seconda finale dei Mondiali dal dopoguerra, che ha visto l'Italia protagonista contro il Brasile, quella di Pasadena negli Stati Uniti, fu l'allora presidente della Camera Irene Pivetti a rappresentare sul palco autorità le istituzioni italiane. Nel 2000, il 2 luglio, alla finale degli Europei persa dall'Italia contro la Francia, a Rotterdam, si presentò un altro presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

Nel 2006, alla finale dei Mondiali giocata e vinta a Berlino dalla nostra Nazionale contro la Francia, fu la volta del successore di Ciampi, Giorgio Napolitano. Il presidente del Consiglio Mario Draghi da appassionato di calcio, e tifoso romanista, domenica prossima vedrà la partita a casa, in famiglia, forse nel suo buen retiro di Città della Pieve, scommettono alcuni suoi ministri. E sicuramente non gli sarebbe dispiaciuto poter essere a Wembley per assistere dal vivo alla sfida con l'Inghilterra. (ANSA).