Ddl Zan: Ostellari, uniamo chi vuole tutelare le persone

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Non fermiamoci e continuiamo a lavorare. Questa mattina ho convocato la commissione Giustizia del Senato e illustrato ai commissari il contributo alla discussione sul testo. Si tratta del lavoro di sintesi che martedì avevo consegnato ai presidenti dei gruppi di maggioranza. L'obiettivo deve essere quello di approvare una buona legge, non di piantare una bandierina. Non cediamo ai richiami di chi non vuole il confronto. Uniamo piuttosto chi vuole davvero tutelare le persone. Ho convocato la prossima riunione della commissione per martedì prossimo, prima dell'aula. In quella sede chiederò ai commissari una valutazione sul merito della proposta di sintesi e se sono ancora disponibili, come lo è la Lega, a lavorare per una soluzione condivisa".

Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. (ANSA).