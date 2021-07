Alitalia:Vestager,sostegno a governo su rimborso biglietti

(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - "Sostengo pienamente gli sforzi del governo per garantire che le persone vengano in un modo o nell'altro compensate se non possono volare. Penso che questo sia davvero importante per la fiducia nel settore". Lo ha detto la vice presidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sul fondo biglietti da 100 milioni per rimborsare i viaggiatori di Alitalia quando avverrà il passaggio alla newco Ita.

"Credo sia molto importante considerare in modo separato la questione dei biglietti rispetto all'intera questione degli aiuti di Stato per Alitalia e della nuova compagnia Ita", ha aggiunto."Sosteniamo gli sforzi per il lancio di Ita come un attore di mercato nuovo, redditizio e distinto da Alitalia, in linea con le regole dell'Ue" e "confido che riusciremo ad attuare l'intesa comune che abbiamo" con il governo italiano, ha detto poi. Le discussioni con l'Italia sono state "costruttive, a volte anche molto intense", ha spiegato Vestager, che interrogata sull'assunzione di dirigenti di Alitalia da parte di Ita ha precisato che "qualsiasi nuova azienda dovrà assumere dipendenti" e "da dove arrivano non è necessariamente qualcosa che implica la continuità" (ANSA).