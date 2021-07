Sostegni bis: Pd, 400 mln per organico scuola e stop dad

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Dopo due anni scolastici falcidiati dal Covid-19, il ritorno della didattica in presenza è un appuntamento che non possiamo assolutamente mancare. Per questo obiettivo il governo garantirà l'organico Covid, con ulteriori 400 milioni, una cifra non banale, che si va aggiungere ad altre risorse consistenti per la sicurezza, gli interventi edilizi e le dotazioni necessarie per l'avvio in presenza dell'anno scolastico". Lo dichiara la deputata Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "Tutti interventi previsti anche nel Sostegni bis, con emendamenti della maggioranza, in accordo con il governo, che vanno in questa direzione", aggiunge. "Ciascuno faccia la sua parte - conclude - ma sarebbe imperdonabile se a settembre ci trovassimo nuovamente a dover fare i conti con un ricorso a quella didattica a distanza che ha già mostrato tutti i suoi limiti in questo triste periodo pandemico". (ANSA).