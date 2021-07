Polonia: Von der Leyen, reagiremo su free zone Lgbt

(ANSA) - BRUXELLES, 07 LUG - "Non possiamo restare a guardare quando ci sono regioni che si dichiarano libere dagli Lgbt. Non lasceremo mai che parte della nostra società sia stigmatizzata a causa di quello che si pensa, dell'etnia, delle opinioni politiche o credi religiosi". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria al parlamento europeo sulle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. "Non dimentichiamo che quando difendiamo parti della nostra società noi difendiamo la libertà di tutta la nostra società", ha aggiunto. (ANSA).