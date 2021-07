Copa America: Colombia ko ai rigori, Argentina in finale

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - L'Argentina ha battuto ai rigori (3-2) la Colombia e raggiunge così il Brasile nella finale della Copa America, in programma sabato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro.

Nei tempi regolamentari (1-1) vantaggio dell'Albiceleste al 7' con gol di Lautaro Martinez, su assist di Lionel Messi; pareggio di Luis Diaz al 62' su suggerimento di Edwin Cardona.

Dagli 11 metri sbaglia prima Rodrigo De Paul per l'Argentina; per la Tricolor falliscono Davinson Sanchez, Yerry Mina ed Edwin Cardona. (ANSA).