ManoMano,nuovo round finanziamento, l'e-bricolage è unicorno

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Con il completamento di un round di finanziamento Serie F da 355 milioni di dollari, ManoMano, e-commerce del fai da te, giardinaggio e arredo casa, raggiunge una valutazione di 2,6 miliardi di dollari e lo status di unicorno. Lo annuncia una nota della società che, si legge, "raddoppierà la sua forza lavoro assumendo 1000 nuovi dipendenti entro la fine del 2022". Il round è stato guidato da un nuovo investitore, Dragoneer Investment Group, con un'ampia partecipazione degli investitori esistenti Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance, attraverso i suoi fondi Large Venture, Aglaé Ventures, Kismet Holdings, e Armat Group.

I fondi ottenuti verranno utilizzati, si legge ancora, per "continuare l'espansione internazionale" con l'obiettivo di "accelerare la crescita del mercato B2B in Italia e in Spagna con la piattaforma ManoManoPro", continuare la sua "innovazione tecnologica" incentrata a migliorare l'esperienza di clienti e venditori e sviluppare la sua rete logistica europea tramite ManoFulfillment. L'azienda si sta inserendo in un mercato europeo del settore che vale 400 miliardi di euro, che però è ancora in ritardo sull'online fermo, si legge nella nota, "all'11% (in particolare al 7% in Italia)" di penetrazione, e ha raggiunto una crescita del +100% e 1,2 miliardi di euro di fatturato nel 2020.

L'Italia è stato uno dei mercati prioritari per l'azienda sin dal suo inizio nel 2015, e sta affrontando una fase di consolidamento dopo aver fatturato 130 milioni di euro lo scorso anno.

"Vogliamo confermare la nostra posizione di leader europeo indiscusso nel nostro segmento di mercato online. Il nostro obiettivo è quello di diventare la prima piattaforma per tutti i progetti di fai da te, giardinaggio e miglioramento della casa", hanno dichiarato Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondatori e co-CEO di ManoMano. (ANSA).