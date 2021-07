Covid, nuovo record in Russia, 737 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 06 LUG - La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 737 morti per coronavirus. Si tratta di un nuovo record negativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al virus.

L'addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa russa, ha detto che la situazione epidemiologica in un certo numero di regioni russe richiede misure anti-Covid rapide e dure ma la chiusura delle frontiere tra le regioni è un passo eccessivo. (ANSA).