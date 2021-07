Rave nel Pisano con 6.000 partecipanti, tanti dalla Francia

(ANSA) - PISA, 05 LUG - Prosegue da sabato notte un rave party non autorizzato in Toscana, a Tavolaia di Santa Maria a Monte (Pisa) al quale partecipano oltre 6.000 persone. Molti vengono da fuori regione e anche dall'estero (Francia, Spagna, Germania e Belgio le nazionalità). Musica techno 'sparata' dalle casse montate su un camion si sente a centinaia di metri di distanza di un terreno privato in aperta campagna. Lungo le strade di accesso all'area è stato predisposto un cordone di forze dell'ordine che hanno istituito tre check point per impedire nuovi arrivi. Circa 200 partecipanti in uscita sono stati già identificati. La questura sta coordinando un apposito servizio di ordine pubblico presso l'accampamento. "Riteniamo che l'idea di portare qui questo evento sia partito da organizzatori francesi", dice Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte (Pisa). Il terreno invaso è ai margini di un bosco. "E' un'area con poche abitazioni sparse e molto tranquilla, una specie di paradiso - sottolinea Parrella - Vicino c'è un osservatorio astronomico proprio per la quiete.

Speriamo che questa situazione non faccia troppi danni ma potremo fare verifiche solo quando tutti saranno andati via. Sul posto ci sono centinaia di veicoli e almeno due grossi Tir con una specie di palco e amplificatori enormi. Gran parte dei mezzi parcheggiati hanno targa francese". "Per ora stiamo monitorando la situazione - ha detto il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo - e non si segnalano particolari criticità al di là della musica molto alta. Non abbiamo neppure notizia di criticità sotto il profilo sanitario. Sul posto vi sono ambulanze e personale del 118 pronto a intervenire in caso di necessità". (ANSA).