Fisco: Castelli, 'spalmate' rate in scadenza il 2 agosto

(ANSA) - SORRENTO, 03 LUG - "Nel decreto Sostegni 2 le forze di maggioranza stanno lavorando su una norma che permetta di spalmare l'accumulo di rate che si è prodotto, e che dovrebbe esser pagato entro il 2 agosto". Lo annuncia il viceministro dell'Economia Laura Castelli, sulla scadenza per i versamenti delle rate 2020, nel quadro della 'pace fiscale'.

Castelli aggiunge: "stiamo ipotizzando di spalmare il più possibile queste rate, su più mesi", per permettere alle persone in maniera più agevole" di effettuare i pagamenti delle tasse. "Il decreto andrà in Aula" (alla Camera, ndr) "entro il 9" luglio, "quindi - puntualizza il viceministro di via XX settembre - penso che, già nella giornata di martedì, saremo in grado di annunciarlo". (ANSA).