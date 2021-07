Svizzera ko ai rigori, Spagna in semifinale

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - La Spagna batte la Svizzera 4-2 ai calci di rigore a San Pietroburgo e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove martedì affronterà la vincente di Italia-Belgio. Un'autorete di Zakaria su un tiro sinistro di Jordi Alba ha porta in vantaggio la Spagna già all'8' del primo tempo, ma le Furie Rosse non sono riuscite a forzare ancora la porta di Sommer e nella ripresa la Svizzera ha pareggiato al 23' con Shaqiri, su assist di Freuler. Il giocatore dell'Atalanta è stato espulso al 32' con un rosso diretto per fallo su Gerardo Moreno. Nonostante lo svantaggio numerico, gli elvetici hanno portato la gara ai supplementari, che la Spagna ha giocato tutta all'attacco e creando molte occasioni da rete, ma Sommer ha parato tutto. Ai rigori, gli spagnoli fanno tre centri contro uno degli elvetici. con Unai Simon decisivo in porta, e passano il turno. (ANSA).