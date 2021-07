M5s: Salvini, spero Grillo e Conte la smettano di litigare

(ANSA) - SORRENTO, 02 LUG - "Io spero che Grillo e Conte la smettano subito di litigare", perché "in questo momento c'è da riformare la giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né per l'uno, né per l'altro, non vorrei che i 5s facessero confusione in Parlamento" e ne rallentassero l'attività. Parola del segretario della Lega Matteo Salvini. A margine della sua partecipazione alla tre giorni di Alis, a Sorrento (Napoli), punta l'accento sul restyling della giustizia, visto che il suo partito "per tutta l'estate sarà nelle piazze dei comuni italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6 referendum sulla giustizia giusta. Se raccogliamo un milione di firme per fare quelle riforme che il Parlamento non fa da trent'anni - incalza Salvini - nella prossima primavera" si potrebbero tenere le votazioni degli italiani sui quesiti. (ANSA).