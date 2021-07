L'Italia batte 2-1 il Belgio, è in semifinale con la Spagna

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'Italia batte 2-1 il Belgio a Monaco e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l'Italia al 31' con un bel tiro a incrociare da dentro l'area e il raddoppio è arrivato al 44' grazie ad una magia di Insigne. Nel recupero, Doku è caduto in area su intervento di Di Lorenzo e il rigore concesso dall'arbitro è stato trasformato da Lukaku per il 2-1 all'intervallo. Nella ripresa l'Italia ha resistito, portando a casa il prezioso passaggio del turno. (ANSA).