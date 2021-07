Hit parade, Sangiovanni saldo in vetta

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Sangiovanni, il giovane cantautore finalista di Amici di Maria De Filippi, resta saldamente in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana. Alle sue spalle il rapper Rkomi con Taxi Driver, sul terzo gradino del podio di Maneskin, sempre più lanciati sulla ribalta internazionale, con Teatro d'Ira Vol.I.

Debutta in quarta posizione Emma con Best of me, la raccolta di successi riproposti in veste inedita con cui l'artista celebra i 10 anni di carriera, seguita da un'altra new entry, C'era una volta, album d'esordio del rapper romano Leon Faun che è anche attore ed è in sala in questi giorni con La terra dei figli di Claudio Cupellini.

Scivola di una posizione ed è sesto Aka 7Even, omonimo debut album del poliedrico artista campano, altro finalista di Amici; stabile sul settimo gradino della top ten Madame con il disco che porta il suo nome. In ottava posizione un'altra new entry, il cd musicale di Dj Matrix & Matt Joe. Chiudono la top ten Untouchable, primo album solista di Tony Effe, e Il cielo contromano di Deddy.

Intatta la classifica dei singoli, guidata da Mille del trio Fedez Achille Lauro & Orietta Berti. Completamente rivoluzionata quella dei vinili, con i Litfiba (Litfiba vol.3), Rino Gaetano (Istantanee e Tabù), Loredana Bertè (Traslocando) e Emma (Best of me). (ANSA).