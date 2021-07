Garante Privacy, dati allarmanti della pedopornografia

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - ''Nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019 dei casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia e un aumento del 77% dei casi di vittimizzazione dei minori per grooming, cyber bullismo, furto d'identità digitale, sextorsion.

Il 68% degli adolescenti risulta essere stato, nel 2020, testimone di casi di cyberbullismo'', sottolinea il Garante Pasquale Stanzione. ''Sono dati allarmanti, che non possono non esigere un'assunzione di responsabilità collettiva rispetto a soggetti, quali i minori, le cui vulnerabilità possono renderli le vittime elettive delle distorsioni del web''. (ANSA).