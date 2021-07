Biden sospende esecuzioni federali ribaltando mossa Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 02 LUG - Come promesso in campagna elettorale, Joe Biden sospende le esecuzioni capitali federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. La moratoria è stata annunciata dal ministro della Giustizia Merrick Gardland, in attesa di una revisione complessiva per affrontare "serie preoccupazioni" legate a questa prassi. (ANSA).