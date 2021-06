Usa:Adams avanti in corsa a sindaco Ny, ma vantaggio ridotto

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Eric Adams resta avanti nelle corsa per diventare sindaco di New York. Ma in seguito al riconteggio delle schede, il suo vantaggio si è ridotto. Adams ha infatti il 51,1% dei voti seguito da Kathryn Garcia con il 48,9%. Maya Wiley è terza.

Il nuovo conteggio si è reso necessario dopo che le autorità hanno ammesso di aver contato per errore anche le schede test, quelle per provare il nuovo sistema di voto a scelta multipla.

