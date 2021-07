Sostegni bis:pressing su incentivi auto e caro materie prime

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sale il pressing per prorogare gli ecoincentivi auto e per mettere in campo misure contro il rincaro dei prezzi di alcune materie prime per le costruzioni.

Sono iniziate oggi le votazioni in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti al sostegni bis, che però entreranno nel vivo solo dal prossimo lunedì. A rallentare in parte i lavori anche la decisione del governo di travasare anche il dl lavoro per il blocco selettivo dei licenziamenti approvato ieri in Cdm, come già fatto lunedì per il decreto legge sui fondi per l'agricoltura e per il settore ferroviario.

A disposizione delle modifiche presentate dai deputati ci sono in tutto 800 milioni, che però potrebbero aumentare se il governo decidesse di dare il via libera all'uso del cosiddetto 'tesoretto', vale a dire 4-5 miliardi di risorse extra dovute alle domande inferiori al previsto da parte delle Partite Iva per i contributi a fondo perduto e però parzialmente usate per finanziare il dl lavoro. Per il settore automotive dovrebbero essere necessari fra i 350 e i 400 milioni di euro: l'obiettivo, condiviso dai gruppi parlamentari, è ricalcare quanto approvato con l'ultima manovra mettendo in campo aiuti per spingere l'acquisto di euro 6 diesel o benzina.

Per combattere il rincaro delle materie prime, il Pd ha presentato un emendamento che prevede "un monitoraggio dei prezzi trimestrale per evitare speculazioni, abbinato ad un sistema di compensazioni e revisione dei prezzi con rivalutazioni con un diverso regime per le opere appaltate prima e dopo il nuovo Codice", come ha spiegato la deputata Dem Pezzopane.

Resta invece aperta la partita sull'estensione del superbonus agli alberghi e alle strutture ricettive così come la possibilità di tagliare l'Iva al 4% per per i biglietti, in particolare per circhi e spettacoli viaggianti. (ANSA).