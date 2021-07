Ricerca: Italia prima in nuova Roadmap infrastrutture Ue

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Con quattro progetti, l'Italia è al primo posto nella nuova Roadmap varata dall'organizzazione europea delle infrastrutture di ricerca Esfri (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Due dei progetti (Resilience, sugli studi religiosi e SoBigData++ RI) sono guidati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e due (ET-Einstein Telescope e Eupraxia- European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications) sono guidati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). L'Italia partecipa inoltre ad altri 5 progetti guidati da enti di altri Paesi europei.

L'Italia è protagonista nel panorama europeo della ricerca": così il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, commenta l'approvazione dei nuovi progetti che entrano nella roadmap europea delle infrastrutture di ricerca.

"L'approvazione da parte del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (Esfri) di 11 nuovi Progetti, di cui ben 9 vedranno la presenza italiana, rappresenta una buona notizia per il nostro Paese ed è la conferma di quanto la ricerca italiana possa diventare sempre più riferimento in contesti internazionali". (ANSA).