Energia: Arera, +9,9% bollette elettricità, +15,3% gas

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell'elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre". Lo comunica l'Arera in una nota annunciando che l'incremento definitivo è del 9,9% per la bolletta dell'elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela. (ANSA).