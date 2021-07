Covid: Draghi, per Italia è momento favorevole

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Per l'Italia questo è un momento favorevole. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie, l'abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie. Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con occupazione. È un momento in cui torna a prevalere il gusto del futuro. Viviamolo appieno, con determinazione e con solidarietà". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, all'Accademia dei Lincei. (ANSA).