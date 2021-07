Con Tatangelo e Toffanin cambia domenica pomeriggio Canale 5

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Svolta nella domenica pomeriggio di Canale 5: al posto di Domenica Live dall'autunno arrivano Scene da un matrimonio, un nuovo show per famiglie affidato ad Anna Tatangelo, e Verissimo con Silvia Toffanin che raddoppia l'impegno del sabato. E' una delle novità più importanti annunciate da Pier Silvio Berlusconi, ad e vicepresidente di Mediaset, nell'incontro su Zoom per presentare i nuovi palinsesti.

"Ci è sembrato importante fare qualcosa di diverso, parlare a un pubblico che durante la settimana non c'è: è una scelta editoriale, ma anche l'occasione per sperimentare", ha spiegato.

"Barbara D'Urso ha fatto un lavoro grandissimo, anche nei mesi del lockdown, è una professionista unica, tostissima, sempre sul pezzo: continuerà a guidare Pomeriggio 5 ma proveremo a cambiare genere, puntando soprattutto sull'attualità". Quanto alla domenica, "l'infotainment largo, che spazia dalla politica alla cronaca, anche nera e al gossip nel post Covid non ha più grande senso".

Di qui la scelta di cambiare strada con Scene da un matrimonio, che nella prima parte del pomeriggio vedrà Anna Tatangelo "raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica, femminile ma anche familiare. E' un programma - ha spiegato Pier Silvio Berlusconi - molto adatto al pubblico di quella fascia, pulito. Mi piacerebbe allargarlo anche alle feste di battesimo". Nella seconda parte del pomeriggio arriva Verissimo: "E' stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. E' il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica". (ANSA).