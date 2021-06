TikTok rimuove oltre 7 mln account di utenti sotto 13 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - TikTok ha rimosso nei primi tre mesi del 2021 oltre sette milioni di account di utenti sospettati di aver meno di 13 anni: lo ha reso noto la popolare app cinese, che si stima abbia circa un miliardo di membri, di cui oltre 100 milioni negli Usa. La piattaforma social ha riferito inoltre di aver tolto nel primo trimestre di quest'anno quasi 62 milioni di video che violavano gli standard della comunita', compresi contenuti di odio, nudita', molestie o sicurezza per i minorenni.

Nel suo primo rapporto sugli utenti 'underage', TikTok ha spiegato di aver usato vari metodi, incluso un team di moderazione della sicurezza, che monitora gli account di coloro che si sospetta non abbiano detto la verità sulla propria età.

Quello che hanno 12 anni o meno vengono reindirizzati su 'TikTok for Younger Users' negli Usa. (ANSA).