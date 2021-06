Dopo morte italiana a Parigi mette freno a monopattini elettrici

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - Dopo la tragica morte di Miriam S., l'italiana di 32 anni residente a Parigi travolta a morte da un monopattino elettrico nel centro della città, il comune ha deciso di agire. Riducendo da 20 a 10 km/h la velocità massima delle cosiddette 'trottinettes' elettriche in alcune zone del centro. Una misura decisa al termine di una riunione con gli operatori Lime, Dott e Tier, ieri, 29 giugno.

Concretamente, grazie al GPS, la velocità dei monopattini verrà automaticamente limitata a 10 km/h quando entreranno in alcune zone del centro, ad esempio, nei pressi di Beaubourg, Les Halles, la Samaritaine, place de la République o sulla piazza della Bastiglia. Intervistato da BFM-TV, il mini-sindaco di Paris-Centre, Ariel Weil, spiega che il dispositivo, in vigore da oggi per almeno 2-3 mesi, potrebbe venire esteso ad altre zone di Parigi.

Al momento, tuttavia, non riguarda i monopattini privati ma solo quelli in libero accesso delle compagnie private che hanno invaso Parigi. Secondo la France Presse, il comune gemellato con quello di Roma dal 1956 e guidato dalla sindaca, Anne Hidalgo ha inoltre minacciato i tre operatori di non rinnovare il contratto se non verranno realizzati progressi sui limiti di velocità e sul parcheggio ancora troppo spesso selvaggio dei monopattini elettrici. (ANSA).