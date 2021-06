Confindustria, il Pil riparte meglio delle attese

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il Pil riparte prima. Superando le attese di appena qualche mese fa, il Pil italiano è in deciso recupero già nel secondo trimestre". Così il Centro studi di Confindustria rileva che "in Italia la ripartenza è più rapida", con consumi e servizi che "già si affiancano a investimenti e industria". Per gli economisti di via dell'Astronomia è "grazie all'accelerazione delle vaccinazioni, che ha favorito una ripartenza dei servizi anticipata di 1-2 mesi rispetto al previsto: si va a affiancare al consolidamento in atto dell'attività industriale. Ci aspettiamo - stimano - che questo recupero si rafforzi poi nel terzo e quarto trimestre". (ANSA).